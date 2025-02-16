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Израиль

Беспорядки в тюрьме "Офер" для отбывающих наказание за террор

ШАБАС
время публикации: 16 февраля 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 18:16
Беспорядки в тюрьме "Офер" для отбывающих наказание за террор
Chaim Goldberg/Flash90

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в тюрьме "Офер", где содержатся осужденные за террористическую деятельность, вспыхнули беспорядки.

Пресс-служба Управления тюрем (ШАБАС) сообщила, что во время планового обхода военным подразделением заключенные начали стучать в двери. Военные применили спецсредства для наведения порядка, а также вскрывает камеры.

К моменту публикации сообщения беспорядки в тюрьме продолжались.

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