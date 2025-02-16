Беспорядки в тюрьме "Офер" для отбывающих наказание за террор
время публикации: 16 февраля 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 18:16
Радиостанция "Кан Бет" передала, что в тюрьме "Офер", где содержатся осужденные за террористическую деятельность, вспыхнули беспорядки.
Пресс-служба Управления тюрем (ШАБАС) сообщила, что во время планового обхода военным подразделением заключенные начали стучать в двери. Военные применили спецсредства для наведения порядка, а также вскрывает камеры.
К моменту публикации сообщения беспорядки в тюрьме продолжались.
Ссылки по теме