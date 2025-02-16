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Израиль

БАГАЦ отклонил требование опубликовать текст соглашения с ХАМАСом

Заложники
Верховный суд/БАГАЦ
Правительство
время публикации: 16 февраля 2025 г., 18:05 | последнее обновление: 16 февраля 2025 г., 18:05
БАГАЦ отклонил требование опубликовать текст соглашения с ХАМАСом
Flash90. Фото: Г.Йоханан

В воскресенье, 16 февраля, Высший суд справедливости отклонил ходатайство организации "Мишмар а-Демократия Исраэлит", содержащей требование опубликовать полный текст соглашения с ХАМАСом об обмене похищенными и террористами, отбывающими наказание в тюрьмах.

В решении суда говорится, что БАГАЦ не может вмешиваться в политические решения правительства.

"Просьба пролить свет на все составные части соглашения об освобождении заложников исходит из глубокой и искренней обеспокоенности за благополучие наших братьев и сестер, находящихся в плену жестокой террористической организации. Очевидно, что в основе данного ходатайства лежит желание увидеть возвращение всех заложников в лоно их семей как можно скорее . Однако мы не можем его удовлетворить", – написала в своем решении судья Яэль Вильнер, подчеркнув, что принципы прозрачности и свободы информации уступают перед явными положениями закона, позволяющими правительству не публиковать свои решения.

Израиль
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