БАГАЦ отклонил требование опубликовать текст соглашения с ХАМАСом

В воскресенье, 16 февраля, Высший суд справедливости отклонил ходатайство организации "Мишмар а-Демократия Исраэлит", содержащей требование опубликовать полный текст соглашения с ХАМАСом об обмене похищенными и террористами, отбывающими наказание в тюрьмах.

В решении суда говорится, что БАГАЦ не может вмешиваться в политические решения правительства.

"Просьба пролить свет на все составные части соглашения об освобождении заложников исходит из глубокой и искренней обеспокоенности за благополучие наших братьев и сестер, находящихся в плену жестокой террористической организации. Очевидно, что в основе данного ходатайства лежит желание увидеть возвращение всех заложников в лоно их семей как можно скорее . Однако мы не можем его удовлетворить", – написала в своем решении судья Яэль Вильнер, подчеркнув, что принципы прозрачности и свободы информации уступают перед явными положениями закона, позволяющими правительству не публиковать свои решения.