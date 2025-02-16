Спецпосланник Трампа заявил о "продуктивных" переговорах по второй фазе сделки по Газе

Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф сообщил, что провел у "продуктивные и конструктивные переговоры относительно проведения второй фазы сделки по заложникам".

Он уведомил, что переговоры продолжатся на этой неделе "в месте, которое еще предстоит определить". Цель этого этапа переговоров: "Понять, как успешно завершить вторую фазу".

Судя по заявлениям Виткоффа, вторая фаза сделки с ХАМАСом должна включать в себя полное прекращение войны в Газе, недопущение участия ХАМАСа в управлении сектором и разоружение ХАМАСа и других террористических группировок. Должны быть освобождены все оставшиеся в живых заложники и переданы все тела погибших заложников. Непонятно, сохранится ли в каком-либо варианте присутствие сил ЦАХАЛа в буферной зоне и на границе Газы и Египта.