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Израиль

Бен-Гвир объявил о решении выйти из правительства в случае утверждения сделки

Заложники
ХАМАС
Правительство
Итамар Бен-Гвир
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 16 января 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 21:44
Итамар Бен-Гвир
Chaim Goldberg FLASH90

После встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу министр внутренней безопасности и глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир выступил с заявлением, в котором объявил о готовности выйти из правительства в случае утверждения сделки с ХАМАСом.

"Если эта безответственная сделка будет утверждена и начнется ее реализация, мы, министры от "Оцма Иегудит" подадим в отставку из правительства, – заявил он, продолжив: Если война будет возобновлена с целью ликвидации режима ХАМАСа, мы будем готовы возобновить участие в работе коалиции".

Бен-Гвир подчеркнул, что он и министры от "Оцма Иегудит" не собираются обваливать правительство. "Мы не будем помогать левым, но мы не будем частью правительства, которое идет на эту сделку", – сказал он и призвал "Ционут Датит", "ответственных министров от "Ликуда" последовать их примеру.

Израиль
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