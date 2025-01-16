Бен-Гвир объявил о решении выйти из правительства в случае утверждения сделки

После встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу министр внутренней безопасности и глава партии "Оцма Иегудит" Итамар Бен-Гвир выступил с заявлением, в котором объявил о готовности выйти из правительства в случае утверждения сделки с ХАМАСом.

"Если эта безответственная сделка будет утверждена и начнется ее реализация, мы, министры от "Оцма Иегудит" подадим в отставку из правительства, – заявил он, продолжив: Если война будет возобновлена с целью ликвидации режима ХАМАСа, мы будем готовы возобновить участие в работе коалиции".

Бен-Гвир подчеркнул, что он и министры от "Оцма Иегудит" не собираются обваливать правительство. "Мы не будем помогать левым, но мы не будем частью правительства, которое идет на эту сделку", – сказал он и призвал "Ционут Датит", "ответственных министров от "Ликуда" последовать их примеру.