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Израиль

СМИ: заседание правительства для обсуждения сделки будет перенесено на вечер субботы

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
Правительство
время публикации: 16 января 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 21:22
СМИ: заседание правительства для обсуждения сделки будет перенесено на вечер субботы
Yonatan Sindel/Flash90

По информации телеканала "Кан-11", заседание правительства, на котором должно обсуждаться соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, будет перенесено на вечер субботы.

Источники в правительстве сообщили журналистам, что первая группа заложников будет освобождена, скорее всего, не в воскресенье, 19 января, как об этом говорили раньше, а в понедельник, 20 января.

Вечером 16 января из канцелярии министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира сообщили: "В ближайшие минуты он побеседует с премьер-министром, а затем сделает важное заявление". Одновременно с этим приближенные Бен-Гвира заявляют, что он принял решение подать в отставку из правительства.

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