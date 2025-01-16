СМИ: заседание правительства для обсуждения сделки будет перенесено на вечер субботы

По информации телеканала "Кан-11", заседание правительства, на котором должно обсуждаться соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, будет перенесено на вечер субботы.

Источники в правительстве сообщили журналистам, что первая группа заложников будет освобождена, скорее всего, не в воскресенье, 19 января, как об этом говорили раньше, а в понедельник, 20 января.

Вечером 16 января из канцелярии министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира сообщили: "В ближайшие минуты он побеседует с премьер-министром, а затем сделает важное заявление". Одновременно с этим приближенные Бен-Гвира заявляют, что он принял решение подать в отставку из правительства.