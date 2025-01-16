x
16 января 2025
|
последняя новость: 18:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 18:36
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Арье Дери: "Получил сообщение, что все разногласия с ХАМАСом урегулированы"

время публикации: 16 января 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 18:36
Арье Дери: "Получил сообщение, что все разногласия с ХАМАСом урегулированы"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии ШАС Арье Дери, выступая на ежегодной конференции партии в Иерусалиме, заявил: "Мной получена информация, что в Дохе урегулированы все разногласия с ХАМАСом".

По словам Дери, сообщение было получено им "по дороге на конференцию". В других источниках этой информации пока нет.

И хотя Арье Дери заявил также, что нет препятствий для реализации сделки, это не совсем так. Прежде соглашение с ХАМАСом должно быть утверждено военно-политическим кабинетом, а затем правительством Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

"Психологический террор": ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ ударил по месту, где содержалась заложница
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

Соглашение о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газы. Детали
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

"Ционут Датит" требует расторгнуть договор с ХАМАСом после первого этапа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

Минздрав Газы: за минувшие сутки погиб 81 палестинец, 188 были ранены