Арье Дери: "Получил сообщение, что все разногласия с ХАМАСом урегулированы"

Глава партии ШАС Арье Дери, выступая на ежегодной конференции партии в Иерусалиме, заявил: "Мной получена информация, что в Дохе урегулированы все разногласия с ХАМАСом".

По словам Дери, сообщение было получено им "по дороге на конференцию". В других источниках этой информации пока нет.

И хотя Арье Дери заявил также, что нет препятствий для реализации сделки, это не совсем так. Прежде соглашение с ХАМАСом должно быть утверждено военно-политическим кабинетом, а затем правительством Израиля.