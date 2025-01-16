Арье Дери: "Получил сообщение, что все разногласия с ХАМАСом урегулированы"
время публикации: 16 января 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 18:36
Глава партии ШАС Арье Дери, выступая на ежегодной конференции партии в Иерусалиме, заявил: "Мной получена информация, что в Дохе урегулированы все разногласия с ХАМАСом".
По словам Дери, сообщение было получено им "по дороге на конференцию". В других источниках этой информации пока нет.
И хотя Арье Дери заявил также, что нет препятствий для реализации сделки, это не совсем так. Прежде соглашение с ХАМАСом должно быть утверждено военно-политическим кабинетом, а затем правительством Израиля.
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