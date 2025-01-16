"Ционут Датит" требует расторгнуть договор с ХАМАСом после первого этапа

После завершения заседания фракции "Ционут Датит" партия объявила, что условием ее дальнейшего пребывания в коалиции является разрыв соглашения с ХАМАСом после реализации первого этапа сделки.

Министр финансов Бецалель Смотрич потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаниягу обещать ему, что война будет продолжена до окончательной победы. Напомним, что против соглашения Смотрич выступил и минувшим вечером, выразив опасения, что она повлечет за собой много крови.

"Кан Бет" цитирует информированные источники, согласно которым, требование возобновить военные действия после первого этапа фактически лишает соглашения смысла. Источники отмечают, что оставшиеся заложники должны быть возвращены на втором этапе, который предусматривает постоянное прекращение огня.

Ранее канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявила, что ХАМАС отказался от уже достигнутых договоренностей. Однако корреспондент "Кан" Михаэль Шемеш сообщил со ссылкой на информированные источники, что задержка созыва военно-политического кабинета для утверждения сделки имеет отношение к партии "Ционут Датит", а не к ХАМАСу.