Минздрав Газы: за минувшие сутки погиб 81 палестинец, 188 были ранены

Министерство здравоохранения сектора Газы (структура, подконтрольная ХАМАСу) сообщает, что за минувшие сутки в секторе погиб 81 палестинец, и еще 188 были ранены.

Всего с начала войны "Железные мечи", по утверждению хамасовских властей, погибли 46788 палестинцев и 110453 получили ранения.

Интересно, что в сообщении утверждается, что "с момента объявления соглашения о прекращении огня" был убит 71 палестинец, причем 61 убит в Газе. Соглашение все еще не заключено.