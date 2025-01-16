x
16 января 2025
|
последняя новость: 13:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 13:55
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Минздрав Газы: за минувшие сутки погиб 81 палестинец, 188 были ранены

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 16 января 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 14:08
Минздрав Газы: за минувшие сутки погиб 81 палестинец, 188 были ранены
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Министерство здравоохранения сектора Газы (структура, подконтрольная ХАМАСу) сообщает, что за минувшие сутки в секторе погиб 81 палестинец, и еще 188 были ранены.

Всего с начала войны "Железные мечи", по утверждению хамасовских властей, погибли 46788 палестинцев и 110453 получили ранения.

Интересно, что в сообщении утверждается, что "с момента объявления соглашения о прекращении огня" был убит 71 палестинец, причем 61 убит в Газе. Соглашение все еще не заключено.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

ХАМАС опровергает сообщения о своих "новых неожиданных требованиях"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

КАН: заседание военно-политического комитета отложено из-за "Ционут а-Датит"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

Отложено утверждение сделки. "ХАМАС занимается шантажом"