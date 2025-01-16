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Израиль

В Петах-Тикве автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое

ДТП
время публикации: 16 января 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 16:29
В Петах-Тикве автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице А-Цоарим в Петах-Тикве автомобиль сбил пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что пострадавший (примерно 70 лет) получил черепно-мозговую травму. Он был доставлен в больницу "Бейлинсон", его состояние оценивается медиками как тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Израиль
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