ХАМАС опровергает сообщения о своих "новых неожиданных требованиях"

Представители канцелярии главы правительства заявили в четверг утром, что в последние моменты перед заключением соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы ХАМАС выдвинул новые требования, неприемлемые для Израиля, пытаясь сорвать сделку. Заседание военно-политического кабинета, назначенное на 11:00, было отложено.

Однако представитель политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк опроверг данное утверждение, подчеркивая, что группировка "привержена соглашению, представленному посредниками".

Журналист "КАН" Михаэль Шемеш сообщил со ссылкой на информированные источники, что задержка связана с попытками главы правительства Биньямина Нетаниягу избежать раскола коалиции и удержать партию "Ционут Датит", лидер которой Бецалель Смотрич в очередной раз заявил, что он категорически против соглашения с ХАМАСом в его нынешнем виде.

По сообщению новостной службы 12 канала ИТВ, еще одной причиной задержки может быть необходимость дождаться глав служб безопасности, которые находятся в Дохе и продолжают интенсивные переговоры по сделке.

Руководители служб безопасности, в том числе глава ШАБАКа и глава "Мосада", должны представить министрам военно-политического кабинета детали сделки после своего возвращения из Катара. Сразу после заседания военно-политического кабинета состоится заседание правительства, на котором детали соглашения должны быть окончательно утверждены.