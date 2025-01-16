x
16 января 2025
|
последняя новость: 13:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 января 2025
|
16 января 2025
|
последняя новость: 13:55
16 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС опровергает сообщения о своих "новых неожиданных требованиях"

Война с ХАМАСом
ХАМАС
Заложники
время публикации: 16 января 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 13:47
Представитель политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк
European Council on Foreign Relation

Представители канцелярии главы правительства заявили в четверг утром, что в последние моменты перед заключением соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы ХАМАС выдвинул новые требования, неприемлемые для Израиля, пытаясь сорвать сделку. Заседание военно-политического кабинета, назначенное на 11:00, было отложено.

Однако представитель политбюро ХАМАСа Иззат ар-Ришк опроверг данное утверждение, подчеркивая, что группировка "привержена соглашению, представленному посредниками".

Журналист "КАН" Михаэль Шемеш сообщил со ссылкой на информированные источники, что задержка связана с попытками главы правительства Биньямина Нетаниягу избежать раскола коалиции и удержать партию "Ционут Датит", лидер которой Бецалель Смотрич в очередной раз заявил, что он категорически против соглашения с ХАМАСом в его нынешнем виде.

По сообщению новостной службы 12 канала ИТВ, еще одной причиной задержки может быть необходимость дождаться глав служб безопасности, которые находятся в Дохе и продолжают интенсивные переговоры по сделке.

Руководители служб безопасности, в том числе глава ШАБАКа и глава "Мосада", должны представить министрам военно-политического кабинета детали сделки после своего возвращения из Катара. Сразу после заседания военно-политического кабинета состоится заседание правительства, на котором детали соглашения должны быть окончательно утверждены.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

Активисты форума "Гвура" митингуют в Иерусалиме против сделки с ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

КАН: заседание военно-политического комитета отложено из-за "Ционут а-Датит"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

Отложено утверждение сделки. "ХАМАС занимается шантажом"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 января 2025

В ожидании сделки: ЦАХАЛ пока не получал приказов о выводе войск из сектора Газы