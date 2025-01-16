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Израиль

Несовершеннолетний планировал вступить в "Исламское государство" и начал делать бомбы

Полиция
Террористы
Криминал в арабском секторе
ШАБАК
Исламское государство
время публикации: 16 января 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 16 января 2025 г., 11:47
Несовершеннолетний планировал вступить в "Исламское государство" и начал делать бомбы
Flash90. Фото: М.Шай

В ходе совместной операции полиции и Общей службы безопасности (ШАБАК) 30 декабря 2024 года был арестован 16-летний гражданин Израиля, житель Южного округа, по подозрению в совершении преступлений против безопасности государства под влиянием идеологии террористических организаций.

Следствием установлено, что подросток планировал присоединиться к террористической организации "Исламское государство" и стремился вступить в ряды ИГ в зонах боевых действий за пределами Израиля, параллельно с этим он планировал создать террористическую ячейку в Израиле для совершения терактов против евреев.

В сообщении полиции указано, что несовершеннолетний занимался изготовлением взрывных устройств и подготовкой взрывчатых веществ в рамках самообучения для террористической деятельности. У него были обнаружены множество документов с инструкциями по изготовлению бомб и взрывчатки.

По завершении расследования в четверг, 16 декабря, прокуратура Южного округа представила в суд обвинительное заключение.

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