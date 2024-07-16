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Израиль

Эдельштейн просит разъяснений о призыве "харедим": это будет хаос

время публикации: 16 июля 2024 г., 19:06 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 19:13
Эдельштейн просит разъяснений о призыве "харедим": это будет хаос
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн распорядился срочно созвать парламентскую комиссию по иностранным делам и обороне для обсуждения начала процедуры призыва ультрарелигиозных молодых людей в армию.

Он обратился в ЦАХАЛ с просьбой предоставить разъяснения по поводу решения о рассылке в воскресенье предварительных повесток "цав ришон" для первоначальных проверок и последующего распределения тысяч призывников–"харедим".

По словам приближенных Эдельштейна, он хочет понять смысл этого "спорного решения", по его словам, особенно при учете прогресса по продвижению закона о призыве, которым занимается возглавляемая им комиссия.

По мнению Эдельштейна, в настоящий момент нет никаких признаков упорядоченного механизма отбора и четких критериев, кто именно будет получать повестки, что спровоцирует хаос в ультрарелигиозном сообществе.

Израиль
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