Эдельштейн просит разъяснений о призыве "харедим": это будет хаос

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн распорядился срочно созвать парламентскую комиссию по иностранным делам и обороне для обсуждения начала процедуры призыва ультрарелигиозных молодых людей в армию.

Он обратился в ЦАХАЛ с просьбой предоставить разъяснения по поводу решения о рассылке в воскресенье предварительных повесток "цав ришон" для первоначальных проверок и последующего распределения тысяч призывников–"харедим".

По словам приближенных Эдельштейна, он хочет понять смысл этого "спорного решения", по его словам, особенно при учете прогресса по продвижению закона о призыве, которым занимается возглавляемая им комиссия.

По мнению Эдельштейна, в настоящий момент нет никаких признаков упорядоченного механизма отбора и четких критериев, кто именно будет получать повестки, что спровоцирует хаос в ультрарелигиозном сообществе.