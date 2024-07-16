Инцидент с возможным проникновением террористов в районе Эйлата завершен
время публикации: 16 июля 2024 г., 12:37 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 12:39
Армия обороны Израиля и полиция выпустили совместное сообщение о снятии угрозы проникновения террористов в районе Эйлата.
Шоссе 12 вновь открыто для движения транспорта, изменений в инструкциях Командования тылом нет.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июля 2024