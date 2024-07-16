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Израиль

Инцидент с возможным проникновением террористов в районе Эйлата завершен

время публикации: 16 июля 2024 г., 12:37 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 12:39
Инцидент с возможным проникновением террористов в районе Эйлата завершен
Moshe Shai/FLASH90

Армия обороны Израиля и полиция выпустили совместное сообщение о снятии угрозы проникновения террористов в районе Эйлата.

Шоссе 12 вновь открыто для движения транспорта, изменений в инструкциях Командования тылом нет.

Израиль
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