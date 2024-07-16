Подозрение о проникновении террористов в Эйлат: полиция опровергла сообщение

Пресс-служба полиции вскоре опровергла сообщение об инциденте в районе Эйлата.

Ранее сообщалось, что службы безопасности, включая авиацию, подняты по тревоге в связи с подозрениями о проникновении террористов на территорию Израиля в районе шоссе 12 и на территорию Эйлата.

Полиция устанавливает блокпосты, въезд на шоссе номер 12, соединяющее Израиль и Египет, перекрыт.

Информация уточняется.