Подозрение о проникновении террористов в Эйлат: полиция опровергла сообщение
время публикации: 16 июля 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 16 июля 2024 г., 12:19
Пресс-служба полиции вскоре опровергла сообщение об инциденте в районе Эйлата.
Ранее сообщалось, что службы безопасности, включая авиацию, подняты по тревоге в связи с подозрениями о проникновении террористов на территорию Израиля в районе шоссе 12 и на территорию Эйлата.
Полиция устанавливает блокпосты, въезд на шоссе номер 12, соединяющее Израиль и Египет, перекрыт.
Информация уточняется.
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