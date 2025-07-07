Reuters: GHF предложила администрации США план переселения и перевоспитания жителей Газы

Как утверждает агентство Reuters, организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), занимающаяся распределением гуманитарной помощи в секторе Газы, представила администрации США проект переселения и перевоспитания жителей сектора.

План предполагает "масштабный" и "добровольный" переезд жителей в гуманитарные транзитные зоны, расположенные как в секторе Газы, так и в других странах – например в Египте и на Кипре. Стоимость проекта оценивается в два миллиарда долларов.

"В этих местах временного проживания население Газы пройдет процесс де-радикализации, реинтеграции и подготовки к релокации для тех, кто изъявит соответствующее желание", – говорится в предложении, по утверждению агентства.

Reuters напоминает, что 4 февраля 2025 года, вскоре после вступления в должность, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости передачи сектора под американский контроль и превращения его в Ривьеру Ближнего Востока. Возможно, речь идет о программе практической реализации предложения, однако нет доказательств, что администрация утвердила этот план.

Белый дом и Государственный департамент воздержались от официального комментария, однако высокопоставленный представитель администрации сообщил, что план не рассматривается. GHF сообщила, что план подготовлен не ей, и организация сосредоточена на распределении в секторе гуманитарной помощи.