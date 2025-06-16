Нетаниягу о войне с Ираном: "Мы на пути к полной победе, международное сообщество нас поддерживает"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел пресс-конференцию, посвященную военным действиям против Ирана. Он сообщил, что ЦАХАЛ нанес значительный урон комбинату по обогащению урана в Натанзе.

"Мы уничтожили огромное количество пусковых установок. Нет имеет значения, сколько у тебя ракет, если у тебя нет пусковых установок. У Ирана были тысячи беспилотников – мы уничтожили половину", – заявил Нетаниягу.

Премьер-министр напомнил, что цель военных действий – ликвидация иранской ядерной программы. Однако он выразил уверенность, что поражение Ирана будет способствовать возвращению заложников.

Нетаниягу отметил, что лидеры международного сообщества выступают в поддержку права Израиля на самооборону и поддерживают задачу – не допустить превращения Ирана в ядерную державу. Он дал высокую оценку стойкости израильского народа и выразил уверенность, что Израиль находится на пути к полной победе.