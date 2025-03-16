Против военного секретаря премьера Романа Гофмана возбуждено уголовное расследование

Военная прокуратура начала уголовное расследование в отношении военного секретаря главы правительства генерал-майора Романа Гофмана. Речь идет о подозрениях в использовании разведывательного агента без соответствующих полномочий, причем агент был несовершеннолетним.

Отмечается, что операция проводилась в тот период, когда Роман Гофман командовал 210-й дивизией, и подозрения возникли примерно в 2022 году, и несмотря на них, Гофман был повышен до звания генерал-майора и назначен на пост военного секретаря главы правительства Биньямина Нетаниягу.

Таким образом, военная прокуратура объявляет о начале уголовного расследования с большим опозданием – и по какому-то совпадению именно в период острой конфронтации премьер-министра Биньямина Нетаниягу с бывшим руководителем ШАБАКа Надавом Аргаманом.

Утверждается, что Роман Гофман, тогда еще бригадный генерал, одобрил использование 17-летнего подростка из Ашкелона Ури Эльмакайса в рамках операции по оказанию влияния и активации агентов во вражеских странах. Эльмакайс занимался разведкой и кибероперациями, он управлял социальной сетью, предназначенной для операции влияния против "Хизбаллы" и даже активировал агентов во вражеских странах без ведома системы безопасности.

По подозрению военной полиции, Роман Гофман, который тогда был командиром 210-й дивизии, превысил свои полномочия, передав несовершеннолетнему информацию, которая должна была побудить врага предпринять различные действия.

В мае 2022 года Ури Эльмакайс был арестован по ложному обвинению ШАБАКом и прокуратурой. Он подвергся жестокому обращению во время ареста, и через полтора года, которые он провел под домашним арестом с запретом контактировать с окружающим миром, прокуратура предъявила ему обвинения в измене и шпионаже, и ему грозило пожизненное заключение.

Лишь через полтора года он смог доказать свою невиновность и сообщил, что был завербован израильской разведкой во главе с бригадным генералом Романом Гофманом, – в то время как израильские военные с момента ареста Эльмакайса сняли с себя всякую ответственность за происходящее с ним.

На публикацию материалов об этом деле был наложен запрет, который был снят лишь в январе 2025 года, три года спустя. И несмотря на серьезность подозрений, Роман Гофман дослужился до должности военного секретаря главы правительства и был повышен в звании, причем военная прокуратура одобрила это повышение.

Как сообщает 0404.co.il, в окружении генерал-майора Романа Гофмана прокомментировали это сообщение: "Роман руководил масштабными усилиями по воздействию на "Хизбаллу" и шиитов в Сирии, эти действия были эффективными и привели к удалению этих организаций с фронта. Он не использовал и не разрешал использовать в рамках операции гражданских лиц, включая несовершеннолетних. Речь идет о безосновательной и ложной попытке левых элементов и военной прокуратуры втянуть его имя в это дело".