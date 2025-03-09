Пожар в Гедере: медики МАДА спасли двух надышавшихся дымом собак
время публикации: 09 марта 2025 г., 19:58 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 20:01
В частном доме в Гедере произошел пожар. Сотрудники пожарно-спасательной службы ликвидировали возгорание и исключили возможность пострадавших людей.
Однако в доме были обнаружены две собаки, которые надышались дымом и плохо себя чувствовали. Парамедики "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим животным неотложную помощь, в том числе кислородную терапию.
В удовлетворительном состоянии собаки были возвращены владельцам.
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