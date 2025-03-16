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Израиль

"Кан": Израиль хотел присоединиться к ударам по хуситам, но США отказались от помощи

США
Хуситы
ЦАХАЛ
время публикации: 16 марта 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 21:02
"Кан": Израиль хотел присоединиться к ударам по хуситам, но США отказались от помощи
Ofer Zidon/Flash90

На прошлой неделе США уведомили Израиль о предстоящей масштабной операции против хуситов в Йемене. Корреспондент телеканала "Кан-11" Итай Блюменталь сообщил, что Израиль намеревался присоединиться к этой операции.

По информации телеканала, после обсуждения с Пентагоном было принято решение, что США проведут операцию самостоятельно, поскольку ее сил, находящихся в районе, достаточно для проведения атак.

В субботу, 15 марта, авиаудары были нанесены по военным объектам движения "Ансар Аллах" (хуситов). В общей сложности было нанесено не менее 40 ударов по целям в Сане, Сааде и других регионах Йемена. Целями ударов были штаб-квартиры и дома высокопоставленных представителей хуситов, радары, системы ПВО, ракетные системы, хранилища беспилотников, склады оружия.

Атака была осуществлена авианосной группой во главе с авианосцем Harry S Truman, в состав которой входят также три эсминца и один крейсер. В регионе действует также американская подводная лодка с крылатыми ракетами Georgia. В основном, удары осуществлялись истребителями F-18, взлетевшими с авианосца Harry S Truman. Применялись полутонные авиабомбы AGM-154 JSOW (стоимость каждой такой бомбы около $500 тысяч).

Арабские источники сообщают, что в результате ударов армии США в Йемене были убиты шесть лидеров движения "Ансар Аллах" (хуситы). Эти сведения уточняются. Имена убитых выясняются.

В воскресенье, 16 марта, йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) сообщила о нанесении удара по американскому авианосцу Harry S Truman, с которого днем ранее были атакованы цели в Йемене. Представитель вооруженных сил "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что авианосец был атакован с помощью 18 ракет и беспилотника.

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