Хуситы заявили о нанесении удара по американскому авианосцу Harry S Truman

Йеменская террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) сообщила о нанесении удара по американскому авианосцу Harry S Truman, с которого днем ранее были атакованы цели в Йемене.

Представитель вооруженных сил йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что авианосец был атакован с помощью 18 ракет и беспилотника.

В субботу, 15 марта, авиаудары были нанесены по военным объектам движения "Ансар Аллах" (хуситов). В общей сложности было нанесено не менее 40 ударов по целям в Сане, Сааде и других регионах Йемена. Целями ударов были штаб-квартиры и дома высокопоставленных представителей хуситов, радары, системы ПВО, ракетные системы, хранилища беспилотников, склады оружия.

Атака была осуществлена авианосной группой во главе с авианосцем Harry S Truman, в состав которой входят также три эсминца и один крейсер. В регионе действует также американская подводная лодка с крылатыми ракетами Georgia. В основном, удары осуществлялись истребителями F-18, взлетевшими с авианосца Harry S Truman. Применялись полутонные авиабомбы AGM-154 JSOW (стоимость каждой такой бомбы около $500 тысяч).

Арабские источники сообщают, что в результате ударов армии США в Йемене были убиты шесть лидеров движения "Ансар Аллах" (хуситы). Эти сведения уточняются. Имена убитых выясняются.