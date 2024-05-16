Операция против "обменников террора": изъяты крупные суммы денег, документы и компьютеры

Сотрудники национального подразделения по борьбе с экономической преступностью при отделе "Лахав-433" совместно с пограничной полицией МАГАВ, ЦАХАЛом, ШАБАКом и национальным штабом по экономической борьбе с террором при министерстве обороны принимали участие в масштабной операции против "обменников террора", проводившейся в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии в ночь на четверг, 16 мая.

В ходе операции были изъяты крупные суммы денег, предположительно принадлежащих террористическим группировкам, включая ХАМАС и "Исламский джихад", были убиты трое террористов. Операция проводилась в нескольких арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, в частности, в Туль-Кареме, Арабе, Калькилии, Шхеме, Рамалле, Бейт-Лехеме, Иерихо, в Тубасе и в Хевроне.

Пресс-служба полиции сообщает, что ранее национальное подразделение по борьбе с экономической преступностью начало расследование подозрений о том, что действующая на территории Иудеи и Самарии коммерческая компания, предоставляющая финансовые услуги, использовалась в качестве экономической платформы для финансирования террористических организаций и группировок. Эта компания переводила на нужды террористов деньги из-за рубежа на миллионы шекелей.

В ходе целенаправленной оперативной деятельности в различных филиалах компании были изъяты крупные суммы наличными в шекелях, евро, долларах, иорданских динарах и в других валютах, было также изъято множество документов и компьютеров.