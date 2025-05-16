Пожар в поселке Кфар-Йона: мужчина в тяжелом состоянии

В жилом вагончике, расположенном на улице Агана в поселке Кфар-Йона, произошел пожар. В результате пожара пострадал один человек: мужчина в возрасте около 45 лет.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывают неотложную помощь, после чего он будет эвакуирован в больницу.

Причины возгорания устанавливаются.