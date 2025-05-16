Пожар в поселке Кфар-Йона: мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 16 мая 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 12:32
В жилом вагончике, расположенном на улице Агана в поселке Кфар-Йона, произошел пожар. В результате пожара пострадал один человек: мужчина в возрасте около 45 лет.
По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывают неотложную помощь, после чего он будет эвакуирован в больницу.
Причины возгорания устанавливаются.
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