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Израиль

Пожар в поселке Кфар-Йона: мужчина в тяжелом состоянии

Мада
Пожары
время публикации: 16 мая 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 16 мая 2025 г., 12:32
Пожар в поселке Кфар-Йона: мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В жилом вагончике, расположенном на улице Агана в поселке Кфар-Йона, произошел пожар. В результате пожара пострадал один человек: мужчина в возрасте около 45 лет.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему оказывают неотложную помощь, после чего он будет эвакуирован в больницу.

Причины возгорания устанавливаются.

Израиль
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