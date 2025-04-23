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Израиль

Жителям эвакуированных из-за пожара районов разрешили вернуться домой

Пожары
время публикации: 23 апреля 2025 г., 22:45 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 22:49
Жителям эвакуированных из-за пожара районов разрешили вернуться домой
Chaim Goldberg/ FLASH90

Спустя более десяти часов после эвакуации пожарно-спасательная служба разрешила вернуться домой жителям населенных пунктов Эштаоль, Бейт-Меир и Месилат-Цион.

Шоссе 1 будет закрыто с 23:00 до 00:00 из-за противопожарных мероприятий, и в течение ночи пожарные бригады останутся в пострадавшем районе, чтобы не допустить возобновления возгорания.

Ожидается, что образовательные учреждения в четверг, 24 апреля, будут работать в обычном режиме.

В результате пожаров в окрестностях Иерусалима сгорело около 10 тысяч дунамов, но ни один дом не пострадал. На данном этапе нет подозрений о поджогах.

Израиль
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