Жителям эвакуированных из-за пожара районов разрешили вернуться домой

Спустя более десяти часов после эвакуации пожарно-спасательная служба разрешила вернуться домой жителям населенных пунктов Эштаоль, Бейт-Меир и Месилат-Цион.

Шоссе 1 будет закрыто с 23:00 до 00:00 из-за противопожарных мероприятий, и в течение ночи пожарные бригады останутся в пострадавшем районе, чтобы не допустить возобновления возгорания.

Ожидается, что образовательные учреждения в четверг, 24 апреля, будут работать в обычном режиме.

В результате пожаров в окрестностях Иерусалима сгорело около 10 тысяч дунамов, но ни один дом не пострадал. На данном этапе нет подозрений о поджогах.