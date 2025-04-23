Жителям эвакуированных из-за пожара районов разрешили вернуться домой
время публикации: 23 апреля 2025 г., 22:45 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 22:49
Спустя более десяти часов после эвакуации пожарно-спасательная служба разрешила вернуться домой жителям населенных пунктов Эштаоль, Бейт-Меир и Месилат-Цион.
Шоссе 1 будет закрыто с 23:00 до 00:00 из-за противопожарных мероприятий, и в течение ночи пожарные бригады останутся в пострадавшем районе, чтобы не допустить возобновления возгорания.
Ожидается, что образовательные учреждения в четверг, 24 апреля, будут работать в обычном режиме.
В результате пожаров в окрестностях Иерусалима сгорело около 10 тысяч дунамов, но ни один дом не пострадал. На данном этапе нет подозрений о поджогах.
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// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 23 апреля 2025