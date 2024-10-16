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Израиль

16 нелегалов из сектора Газы задержаны в Галилее, конфискован перевозивший их минибус

время публикации: 16 октября 2024 г., 13:52 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 13:52
16 нелегалов из сектора Газы задержаны в Галилее, конфискован перевозивший их минибус
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции Прибрежного округа при участии бойцов пограничной полиции МАГАВ задержали минибус развозки рабочих, перевозивший палестинских нелегалов из сектора Газы. Транспорт был задержан на территории Галилеи, нелегалы направлялись в арабские населенные пункты Иудеи и Самарии.

Минибус ехал из деревни Джадейда-Макр в сторону деревни Кабул, возле которой и был перехвачен полицией. В транспортном средстве находились 16 пассажиров – все они жители Газы, временно проживающие в арабских деревнях Иудеи и Самарии, разрешений на пребывание и работу в Израиле у них нет.

Был задержан также водитель минибуса, 48-летний житель Умм эль-Фахма, ранее уже привлекавшийся к ответственности за перевозку нелегалов. Минибус был изъят и вскоре будет конфискован.

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