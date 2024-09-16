Израильтянин пытался провезти в чемодане из Германии 60 змей и ящерицу

Сотрудники таможенного управления и полицейские 747 участка, размещенного в международном аэропорту "Бен-Гурион", пресекли попытку контрабандного ввоза в Израиль десятков рептилий из Германии.

Житель центрального района Израиля, прибывший пассажирским рейсом из Германии, пытался провезти чемодан, в котором в матерчатых мешках находились 60 змей различных видов и ящерица: ни на одну из рептилий у подозреваемого не было разрешений к ввозу и ветеринарных документов.

К делу были подключены специалисты Управления заповедников и парков, которые идентифицировали десятки змей различных видов стоимостью в десятки тысяч шекелей.