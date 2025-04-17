Выход США из Сирии дубль два и чем это грозит нам. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле, и деятельностью ЦАХАЛа.

США готовятся к выводу своих сил из Сирии, к шагу, который способен изменить баланс сил в регионе. Хотя ИГИЛ практически ликвидирован, курды, сыгравшие ключевую роль в борьбе с террористами, снова оказываются перед лицом угрозы.

Первый вывод войск, инициированный Трампом, уже обернулся ослаблением позиций США и частичной передачей стратегических территорий под контроль Дамаска и Ирана. Сегодня ситуация повторяется: возможное сокращение американского присутствия снова ставит курдов в уязвимое положение и усиливает влияние иранской оси.

На кону – нефтяные месторождения, сельскохозяйственные регионы и логистические маршруты через сирийскую территорию. В то же время Израиль, обеспокоенный усилением Ирана, остается в стороне, не имея реальных рычагов влияния на ситуацию.

О последствиях возможного вывода американских войск, о дилеммах курдского населения и о том, какие игроки выигрывают от ослабления США в Сирии – в новом выпуске.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".