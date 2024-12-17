Сбой в работе телефонного центра пожарной охраны 102: куда звонить
время публикации: 17 декабря 2024 г., 16:46 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 16:46
Из-за масштабного сбоя обычный номер пожарной охраны – 102 – недоступен, в связи с чем тысячи граждан не могут дозвониться и вызвать помощь.
Пожарно-спасательная служба ("Шерутей кабаут ве-Ацала") опубликовала список альтернативных номеров телефонов, по которым можно обратиться для вызова пожарной службы.
Северный округ: 04-6739164, 050-9292080
Прибрежный округ: 04-8851218, 050-5185089
Центральный округ: 03-6283328, 050-5185333
Округ Дан: 03-5163804, 050-6434011
Иерусалимский округ: 02-5947520, 050-6226936
Иудея и Самария: 02-5690600, 050-5183596
Южный округ: 08-64296624, 050-5184731
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