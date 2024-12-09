12 канал ИТВ: "иранский агент" Артем Золотарев утверждает, что не хотел никому навредить

Сайт 12 канала ИТВ публикует выдержки из допроса 33-летнего Артема Золотарева из Ноф а-Галиля, который был арестован по подозрению в работе на иранскую разведку.

По сообщению 12 канала, единственным мотивом Золотарева были деньги, он соглашался только на "умеренные" поручения и отказывался от серьезных. Следователям он рассказал, что пойти на сотрудничество с иранскими агентами его вынудили финансовые трудности, а наниматели платили "легкие деньги" за несложные действия.

Он заявил, что категорически отказался поджигать военный автомобиль и совершать убийство – "ни за какие деньги я не готов пачкать руки кровью". Что же касается граффити с критикой в отношении премьер-министра (Fuck Bibi), которые он наносил в требуемых местах, после получения денег от иранцев он эти надписи самостоятельно закрашивал. Таким образом, по словам Золотарева, он пытался обманывать своих нанимателей.

На допросе он заявил, что действовал по экономическим, а не идеологическим мотивам, что он еврей и гражданин Израиля, который не хотел никому навредить и не хотел делать ничего, что нанесло бы ущерб безопасности государства.

Он также заявил, что когда его "кураторы" начали давать ему более сложные поручения, он обманывал их, создавал новый аккаунт и от имени другого человека "начинал сотрудничество", чтобы опять получать деньги за незначительные действия и не оказываться вынужденным делать что-либо действительно серьезное.

Его адвокат Басем Кандалафт подчеркивает, что пойти на правонарушение его клиента вынудили финансовые трудности, и Золотарев очень раскаивается в содеянном. Адвокат призывает оценивать поступки его подзащитного "в правильной пропорции", подчеркивая, что Артем Золотарев не обвиняется в шпионаже или в помощи врагу в военное время. Кандалафт указывает, что его клиент не выдавал никакой секретной информации и категорически отказывался выполнять угрожающие безопасности Израиля поручения.