Bloomberg: Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о перемирии и "обмене пленными"

Израильская рабочая группа продолжает переговоры в Дохе (Катар) об условиях прекращения огня в Газе и освобождения заложников, удерживаемых террористами с 7 октября 2023 года.

Агентство Bloomberg приводит слова анонимных источников в израильском руководстве о том, что сейчас перемирие в Газе представляется более реалистичной перспективой, чем когда-либо прежде за последний год. Не исключено, что сделка, в рамках которой состоится "обмен пленными", близка, пишет Этан Броннер.

Судя по публикации Bloomberg, был достигнут прорыв на переговорах.

В этом контексте СМИ цитируют и слова министра обороны Израиля Исраэля Каца, который в своей речи в Кнессете 16 декабря подчеркнул, что достижение перемирия в Газе "ближе, чем когда-либо".

Как пишет Bloomberg, на первом этапе из плена ХАМАСа должны быть освобождены заложники старше 51 года, женщины и те, кто нуждается в медицинской помощи. В обмен будут выпущены многие заключенные из израильских тюрем (соотношение "обмена" не указывается). Первый этап реализации соглашения предусматривает установление режима прекращения огня на 6-7 недель и начало переговоров об устойчивом перемирии. В течение этого периода объемы гуманитарной помощи, доставляемой в Газу, будут увеличены.