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Израиль

Телефон пожарно-спасательной службы 102 снова доступен

Пожары
время публикации: 17 декабря 2024 г., 18:10 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 18:10
Телефон пожарно-спасательной службы 102 снова доступен
Центр пожарной охраны

Пожарно-спасательная служба сообщает о возобновлении работы многоканального телефонного центра 102 в обычном режиме.

В сообщении подчеркивается, что телефонный центр был недоступен из-за внутреннего технического сбоя, а не из-за кибератаки.

При любой экстренной ситуации вновь можно звонить по телефону 102.

Ранее пожарно-спасательная служба сообщила о сбое в работе телефонного центра и опубликовала альтернативные номера телефонов для обращений за помощью.

Израиль
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