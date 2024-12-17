Телефон пожарно-спасательной службы 102 снова доступен
время публикации: 17 декабря 2024 г., 18:10 | последнее обновление: 17 декабря 2024 г., 18:10
Пожарно-спасательная служба сообщает о возобновлении работы многоканального телефонного центра 102 в обычном режиме.
В сообщении подчеркивается, что телефонный центр был недоступен из-за внутреннего технического сбоя, а не из-за кибератаки.
При любой экстренной ситуации вновь можно звонить по телефону 102.
Ранее пожарно-спасательная служба сообщила о сбое в работе телефонного центра и опубликовала альтернативные номера телефонов для обращений за помощью.
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