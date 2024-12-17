Телефон пожарно-спасательной службы 102 снова доступен

Пожарно-спасательная служба сообщает о возобновлении работы многоканального телефонного центра 102 в обычном режиме.

В сообщении подчеркивается, что телефонный центр был недоступен из-за внутреннего технического сбоя, а не из-за кибератаки.

При любой экстренной ситуации вновь можно звонить по телефону 102.

Ранее пожарно-спасательная служба сообщила о сбое в работе телефонного центра и опубликовала альтернативные номера телефонов для обращений за помощью.