Из средств палестинской автономии удержат 320 миллионов шекелей в пользу жертв террора

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал дополнительный ордер на арест средств из налоговых фондов палестинской автономии: на этот раз будут арестованы 320 миллионов шекелей, из которых будут выплачены компенсации семьям жертв террора.

По словам министра финансов, таким образом Израиль не позволяет палестинской администрации продолжать вознаграждать террористов и убийц, обеспечивая выплаты компенсаций семьям их жертв. "Мы осушаем источники финансирования поддержки террора и не даем палестинской администрации использовать эти деньги для продолжения подстрекательств и кровопролития", – подчеркнул Смотрич.

Он отметил, что палестинская администрация планирует продолжить финансировать террористов и убийц посредством палестинского социального обеспечения, в связи с этим палестинские средства изымаются в пользу жертв террора и их близких.

Как отмечает 14 канал ИТВ, в конце 2024 года окружной суд Иерусалима утвердил решение об удвоении суммы ареста налоговых поступлений палестинской автономии, которые Израиль может использовать для выплаты компенсаций семьям жертв террора – повысив эту планку до одного миллиарда шекелей.