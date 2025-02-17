Поданы обвинения по делу об убийстве женщины в Кирьят-Ата: брат забил ее молотками

Государственная прокуратура подала в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против 45-летнего Йонатана (Тоби) Сулимана: он обвиняется в убийстве своей сестры, 48-летней Авивит Лихи Ариэль. Воспользовавшись тем, что мать ушла в магазин, обвиняемый забил сестру двумя молотками, пробив ей череп.

По данным обвинительного заключения, преступление было совершено 15 января, когда обвиняемый находился с сестрой в квартире их семьи в Кирьят-Ата. Сулиман напал на сестру с помощью двух молотков и нанес ей не менее пяти ударов по голове, намереваясь убить ее. Нападение произошло в комнате Авивит вскоре после того, как их мать вышла из дома за покупками.

Убив сестру, обвиняемый вымыл руки и сбежал в парк Герцля в Кирьят-Ата, где вскоре был задержан полицией. Полиция получила сообщение о жестоком случае семейного насилия от матери жертвы, которая позвонила в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" и рассказала, что ее дочь истекает кровью. На место происшествия прибыли медики и крупные силы полиции.

Пострадавшая находилась в критическом состоянии, она получила смертельную черепно-мозговую травму. Попытки медиков реанимировать ее не увенчались успехом, и они были вынуждены констатировать смерть женщины.

В обвинительном заключении подчеркивается, что женщина была убита в собственном доме – в месте, где должна была находиться в покое и безопасности, и ее убил собственный брат. "Это преступление нарушает все базовые ценности семьи, любви и жизни, – указано в заявлении прокуратуры. – Обстоятельства, приведенные в обвинительном заключении, раскрывают тяжелейший случай насилия внутри семьи, где обвиняемый и его жертва жили под одной крышей".