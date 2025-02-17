Ливанские источники сообщают о серии авиаударов на юго-востоке и на западе Ливана

Ливанские источники сообщают о серии авиаударов, нанесенных израильскими ВВС по целям в разных районах Ливана – за несколько часов до отвода израильских войск из южной части Ливана в рамках соглашения о прекращении огня.

По сообщению ливанских источников, контролируемых "Хизбаллой", самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали как минимум два района Ливана: на юго-востоке страны и на западе страны.

Пресс-служба ЦАХАЛа в настоящий момент не подтверждает эту информацию.