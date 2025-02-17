Ливанские источники сообщают о серии авиаударов на юго-востоке и на западе Ливана
время публикации: 17 февраля 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 20:18
Ливанские источники сообщают о серии авиаударов, нанесенных израильскими ВВС по целям в разных районах Ливана – за несколько часов до отвода израильских войск из южной части Ливана в рамках соглашения о прекращении огня.
По сообщению ливанских источников, контролируемых "Хизбаллой", самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали как минимум два района Ливана: на юго-востоке страны и на западе страны.
Пресс-служба ЦАХАЛа в настоящий момент не подтверждает эту информацию.
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