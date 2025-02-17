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Израиль

Ливанские источники сообщают о серии авиаударов на юго-востоке и на западе Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 17 февраля 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 20:18
Ливанские источники сообщают о серии авиаударов на юго-востоке и на западе Ливана
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Ливанские источники сообщают о серии авиаударов, нанесенных израильскими ВВС по целям в разных районах Ливана – за несколько часов до отвода израильских войск из южной части Ливана в рамках соглашения о прекращении огня.

По сообщению ливанских источников, контролируемых "Хизбаллой", самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали как минимум два района Ливана: на юго-востоке страны и на западе страны.

Пресс-служба ЦАХАЛа в настоящий момент не подтверждает эту информацию.

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Источник: силы ЦАХАЛа останутся в Ливане, в пяти районах