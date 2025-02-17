Нетаниягу встретился с делегацией американских сенаторов

Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в понедельник, 17 февраля, с делегацией американских сенаторов, представляющих обе основные партии в Сенате США, как республиканцев, так и демократов.

Делегацию возглавляет сенатор от республиканской партии Линдси Грэм. Встреча состоялась в правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве, сообщает пресс-служба правительства.