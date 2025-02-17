Нетаниягу встретился с делегацией американских сенаторов
время публикации: 17 февраля 2025 г., 20:59 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 21:04
Глава правительства Биньямин Нетаниягу встретился в понедельник, 17 февраля, с делегацией американских сенаторов, представляющих обе основные партии в Сенате США, как республиканцев, так и демократов.
Делегацию возглавляет сенатор от республиканской партии Линдси Грэм. Встреча состоялась в правительственном комплексе "Кирия" в Тель-Авиве, сообщает пресс-служба правительства.
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