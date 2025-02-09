Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вернулся в Израиль из США

В международном аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился правительственный самолет "Канаф Цион" с премьер-министром Биньямином Нетаниягу на борту.

Вместе с главой правительства из США вернулась его супруга Сара Нетаниягу, находившаяся в США 75 дней.

На 19:00 назначено заседание кабинета министров, на котором будет обсуждаться ответ БАГАЦу на петицию с требованием сформировать государственную комиссию для расследования событий 7 октября.

В ходе этого визита, во время пресс-конференции в Белом доме, со стороны Трампа прозвучало заявление о намерении переселить жителей Газы в другие страны. Позже Нетаниягу заявил: "Встреча с Трампом является поворотным моментом для будущего Израиля".

Отметим, что Нетаниягу задержался в США на несколько дней. Первоначально его возвращение планировалось до пятницы.

Переговоры в США и, прежде всего, заявления Трампа, по всей видимости, помогут Нетаниягу стабилизировать коалицию.

На этой неделе будет продолжаться реализация первого этапа соглашений с ХАМАСом о прекращении огня в Газе и "обмене пленными". При этом продолжится обсуждение второго этапа сделки.

Также Биньямину Нетаниягу предстоит вскоре вновь предстать перед судом. Слушания по его делам были отложены в связи с визитом премьер-министра в США.