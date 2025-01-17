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Израиль

Арбель просит провести телефонное голосование по сделке с ХАМАСом до наступления шаббата

Правительство
время публикации: 17 января 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 09:39
Арбель просит провести телефонное голосование по сделке с ХАМАСом до наступления шаббата
Chaim Goldberg/Flash90

Министр внутренних дел Моше Арбель обратился к секретарю правительства с просьбой провести голосование по сделке по телефону до наступления шаббата, чтобы не откладывать его на вечер субботы.

Напомним, заседание военно-политического кабинета, на котором должна быть утверждена сделка по освобождению заложников, назначен на 10:15, и лишь после утверждения сделки военно-политическим кабинетом за нее должно проголосовать правительство.

Между тем, все еще не гарантирована поддержка сделки со стороны всех министров: глава правительства Биньямин Нетаниягу провел все утро в переговорах с министром финансов Бецалелем Смотричем, который категорически против полноформатного соглашения.

Израиль
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