Арбель просит провести телефонное голосование по сделке с ХАМАСом до наступления шаббата

Министр внутренних дел Моше Арбель обратился к секретарю правительства с просьбой провести голосование по сделке по телефону до наступления шаббата, чтобы не откладывать его на вечер субботы.

Напомним, заседание военно-политического кабинета, на котором должна быть утверждена сделка по освобождению заложников, назначен на 10:15, и лишь после утверждения сделки военно-политическим кабинетом за нее должно проголосовать правительство.

Между тем, все еще не гарантирована поддержка сделки со стороны всех министров: глава правительства Биньямин Нетаниягу провел все утро в переговорах с министром финансов Бецалелем Смотричем, который категорически против полноформатного соглашения.