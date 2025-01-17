Военно-политический кабинет соберется на утверждение сделки с ХАМАСом

Заседание военно-политического кабинета, на котором должны быть утверждены условия соглашения с ХАМАСом об освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных и о прекращении огня в секторе Газы, назначено на 10:15.

После того, как военно-политический кабинет утвердит сделку, будет собрано заседание правительства для ее утверждения, время этого заседания пока не назначено. Реализация сделки с ХАМАСом, как ожидается, начнется в воскресенье, 19 января.