Военно-политический кабинет соберется на утверждение сделки с ХАМАСом
время публикации: 17 января 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 07:21
Заседание военно-политического кабинета, на котором должны быть утверждены условия соглашения с ХАМАСом об освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных и о прекращении огня в секторе Газы, назначено на 10:15.
После того, как военно-политический кабинет утвердит сделку, будет собрано заседание правительства для ее утверждения, время этого заседания пока не назначено. Реализация сделки с ХАМАСом, как ожидается, начнется в воскресенье, 19 января.
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