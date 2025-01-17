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Израиль

Военно-политический кабинет соберется на утверждение сделки с ХАМАСом

Заложники
Правительство
Военно-политический кабинет
время публикации: 17 января 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 07:21
Военно-политический кабинет соберется на утверждение сделки с ХАМАСом
кадр из видео Итая Бейт-Она, GPO

Заседание военно-политического кабинета, на котором должны быть утверждены условия соглашения с ХАМАСом об освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных и о прекращении огня в секторе Газы, назначено на 10:15.

После того, как военно-политический кабинет утвердит сделку, будет собрано заседание правительства для ее утверждения, время этого заседания пока не назначено. Реализация сделки с ХАМАСом, как ожидается, начнется в воскресенье, 19 января.

Израиль
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