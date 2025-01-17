Репатриант из Хайфы арестован за убийство кота на камеру

Видеозапись жестокого убийства кота, совершенного неизвестным мужчиной в Хайфе в районе парка высоких технологий МАТАМ, широко распространилась по социальным сетям, вынудив полицию немедленно начать расследование.

Инцидент был запечатлен камерой наружного наблюдения, на записи можно было разглядеть лицо преступника. Вскоре полиция установила его личность: выяснилось, что вскоре после убийства животного он зашел в магазин, где расплатился кредитной картой.

Подозреваемый был арестован по подозрению в жестоком обращении с животным, суд на 24 часа запретил публикацию его имени, однако на последующем заседании суда, в пятницу, 17 января, этот запрет был снят.

Подозреваемым оказался репатриант из Канады, 27-летний Мюррей Моргулис. Ранее он не попадал в поле зрения полиции и не привлекался к уголовной ответственности.

Суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей до воскресенья, 19 января.