Имена освобождаемых заложников Израиль получит за сутки до их освобождения

Канцелярия главы правительства сообщила ранее в пятницу, что в случае утверждения условий сделки с ХАМАСом военно-политическим кабинетом и правительством первые заложники будут освобождены уже в воскресенье, 19 января.

По условиям соглашения, это будут три человека, женщины. Далее на седьмой день ХАМАС освободит еще четырех заложников и после этого будет освобождать по три израильских заложника каждые семь дней, начиная с женщин (гражданских и военнослужащих), получая в обмен согласованное количество палестинцев из израильских тюрем. Обмен на палестинских заключенных будет производиться одновременно, в соответствии с представленными ХАМАСом списками.

Как сообщает Walla со ссылкой на информированные источники, списки освобождаемых заложников и списки палестинских заключенных, которых ХАМАС требует взамен, будут переданы Израилю за 24 часа перед реализацией каждого этапа освобождения.

Таким образом, первый список из трех человек должен поступить в субботу, параллельно со списком террористов.

За каждую гражданскую женщину или ребенка Израиль освободит 30 палестинских несовершеннолетних и женщин-заключенных в соответствии со списками, переданными ХАМАСом. За каждого пожилого освобождаемого заложника Израиль освободит 30 пожилых и больных заключенных (которым осталось отбывать до 15 лет тюремного заключения) в соответствии со списками, переданными ХАМАСом.

За каждую освобождаемую военнослужащую-заложницу Израиль освободит 50 палестинских заключенных – 30 из них из числа отбывающих пожизненное заключение (убийц) и еще 20 – которым осталось менее 15 лет тюремного заключения. Списки заключенных предоставит ХАМАС. Согласованное количество заключенных будут высланы за границу.