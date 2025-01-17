Исраэль Кац отменил административные аресты поселенцев и приказал освободить их

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что на фоне приближающегося освобождения сотен террористов из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии в рамках сделки с ХАМАСом он принял решение отменить приказы об административных задержаниях поселенцев.

Поселенцы из Иудеи и Самарии, находящиеся под административным арестом, должны быть немедленно освобождены домой, Исраэль Кац распорядился также не рассматривать вопросы о продлении срока их содержания под стражей.

"Я принял решение освободить поселенцев, находящихся под административным арестом, и передать четкий сигнал поддержки и поощрения поселенческого движения, находящегося на переднем крае борьбы с палестинским террором и растущими угрозами в сфере безопасности, – подчеркнул Исраэль Кац. – Пусть лучше радуются семьи еврейских поселенцев, чем семьи палестинских террористов".