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Израиль

Исраэль Кац отменил административные аресты поселенцев и приказал освободить их

время публикации: 17 января 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 10:26
Исраэль Кац отменил административные аресты поселенцев и приказал освободить их
Yonatan Sindel FLASH90

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что на фоне приближающегося освобождения сотен террористов из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии в рамках сделки с ХАМАСом он принял решение отменить приказы об административных задержаниях поселенцев.

Поселенцы из Иудеи и Самарии, находящиеся под административным арестом, должны быть немедленно освобождены домой, Исраэль Кац распорядился также не рассматривать вопросы о продлении срока их содержания под стражей.

"Я принял решение освободить поселенцев, находящихся под административным арестом, и передать четкий сигнал поддержки и поощрения поселенческого движения, находящегося на переднем крае борьбы с палестинским террором и растущими угрозами в сфере безопасности, – подчеркнул Исраэль Кац. – Пусть лучше радуются семьи еврейских поселенцев, чем семьи палестинских террористов".

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