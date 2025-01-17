Израильская делегация возвращается из Катара
время публикации: 17 января 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 07:46
В ночь на пятницу в Дохе было подписано соглашение с палестинской террористической группировкой ХАМАС о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газы.
После подписания соглашения израильская делегация отправилась из Катара в Израиль, руководители служб безопасности по возвращении из Катара примут участие в заседании военно-политического кабинета, на котором они огласят условия сделки.
После одобрения соглашения военно-политическим кабинетом она должна будет пройти утверждение правительством. Реализация соглашения, как ожидается, начнется в воскресенье, 19 января.
Ссылки по теме