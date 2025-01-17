Израильская делегация возвращается из Катара

В ночь на пятницу в Дохе было подписано соглашение с палестинской террористической группировкой ХАМАС о возвращении заложников и прекращении огня в секторе Газы.

После подписания соглашения израильская делегация отправилась из Катара в Израиль, руководители служб безопасности по возвращении из Катара примут участие в заседании военно-политического кабинета, на котором они огласят условия сделки.

После одобрения соглашения военно-политическим кабинетом она должна будет пройти утверждение правительством. Реализация соглашения, как ожидается, начнется в воскресенье, 19 января.