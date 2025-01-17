Криминалисты готовятся к приему тел погибших заложников и их идентификации

Отдел судебной медицины при Управлении расследований и разведки готовится к приему тел погибших заложников, их идентификации и максимально быстрой подготовке к захоронению.

Для совершения всех необходимых процедур будут созданы два пункта идентификации: первый будет размещен возле сектора Газы, второй – в Институте судебной медицины Абу-Кабир.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в первом пункте идентификации будут проведены быстрые проверки, такие как сверка отпечатков пальцев (в случае, если состояние тел это позволит), сравнение стоматологических данных и тесты ДНК.

Специалистам необходимо однозначно удостовериться, что переданное в обмен на десятки террористов тело действительно принадлежит заложнику или заложнице, которых террористы ХАМАСа похитили в "черную субботу" 7 октября 2023 года.

В связи с тем, что в рамках первого этапа сделки Израиль получит лишь 33 заложников, хотя и неизвестно, сколько из них мертвы, было принято решение не возобновлять работу патологоанатомической базы "Шура", которая использовалась для идентификации погибших во время резни 7 октября.

После первичной идентификации тела будут доставлены в институт судебной медицины Абу-Кабир для завершения процесса опознания и передачи для захоронения.