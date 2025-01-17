Правительство соберется в 15:30 для утверждения сделки с ХАМАСом

Заседание правительства, на котором будет обсуждаться и утверждаться соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы, назначено на пятницу, 15:30.

Военно-политический кабинет, собравшийся в 11:15, приступил в эти минуты к голосованию.

Ранее были опасения, что если обсуждение в военно-политическом кабинете затянется, правительство сможет утвердить сделку не ранее вечера субботы, и министр внутренних дел Моше Арбель просил рассмотреть возможность телефонного голосования в таком случае.

После того, как правительство утвердит сделку, будут опубликованы списки освобождаемых в первый день соглашения палестинских заключенных, чтобы дать возможность близким их жертв подать апелляцию на их освобождение.