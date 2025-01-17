x
17 января 2025
|
последняя новость: 14:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2025
|
17 января 2025
|
последняя новость: 14:19
17 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Правительство соберется в 15:30 для утверждения сделки с ХАМАСом

Заложники
Правительство
время публикации: 17 января 2025 г., 13:50 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 14:02
Правительство соберется в 15:30 для утверждения сделки с ХАМАСом
Коби Гидеон, GPO

Заседание правительства, на котором будет обсуждаться и утверждаться соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газы, назначено на пятницу, 15:30.

Военно-политический кабинет, собравшийся в 11:15, приступил в эти минуты к голосованию.

Ранее были опасения, что если обсуждение в военно-политическом кабинете затянется, правительство сможет утвердить сделку не ранее вечера субботы, и министр внутренних дел Моше Арбель просил рассмотреть возможность телефонного голосования в таком случае.

После того, как правительство утвердит сделку, будут опубликованы списки освобождаемых в первый день соглашения палестинских заключенных, чтобы дать возможность близким их жертв подать апелляцию на их освобождение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 января 2025

Имена освобождаемых заложников Израиль получит за сутки до их освобождения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 января 2025

Военно-политический кабинет начал обсуждение условий сделки с ХАМАСом
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 января 2025

Амит Сегаль: за то, чтобы остаться в правительстве, Смотрич требует смены начгенштаба
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 января 2025

Канцелярия Нетаниягу: первые заложники будут освобождены уже в воскресенье