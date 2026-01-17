Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 17 января, на большей части территории страны сохранится пониженная температура. Переменная облачность, легкий ветер

В Иерусалиме – 8-13 градусов, в Тель-Авиве – 10-18, в Хайфе – 8-15, в Эйлате – 10-20, в Беэр-Шеве – 8-17, на побережье Мертвого моря – 12-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-18, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 7-16, на Голанских высотах – 9-17.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье-понедельник будет дождливо. Во вторник – местами слабые дожди. В среду-четверг – переменная облачность.