04 марта 2026
Пресса

WP: иранский БПЛА атаковал резидентуру ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде

Война с Ираном
США
Саудовская Аравия
время публикации: 04 марта 2026 г., 05:17 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 05:22
WP: иранский БПЛА атаковал резидентуру ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде
AP Photo/Jacquelyn Martin

Резидентура Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), расположенная на территории американского посольства в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, подверглась атаке беспилотника, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, удар нанес иранский дрон. Повреждения описываются как существенные. При этом, как отмечается, пострадавших среди персонала нет.

ЦРУ официальных комментариев не дало.

Не исключено, что удар по резидентуре ЦРУ был случайным, целью могло быть само американское посольство.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
