ЦАХАЛ опровергает публикацию об "инструкциях" для представительницы армии в Кнессете

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала опровержение публикации на сайте Ynet о том, что представительница ЦАХАЛа, присутствующая на заседании парламентской комиссии по внешней политике и безопасности, якобы получила от начальства инструкции, как ей следует отвечать на вопросы депутатов.

Ynet опубликовал фотографию страницы в блокноте представительницы ЦАХАЛа, сделанную через плечо, содержимое текста гласит: "Основные моменты: не говорим, сколько повесток разослано, не говорим, что мы проверяем. 3000 ультрарелигиозных больше, чем обычное (количество) 1800. Процесс отбора и оперативного распределения, и другое".

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что утверждения о том, что речь идет об инструкциях, "не имеет под собой никаких оснований". "Фотография, представленная в материале, запечатлела страницу из записной книжки офицера, присутствовавшей на заседании и записывавшей комментарии членов комиссии. Эти комментарии не являются "основными моментами" либо инструкциями для ее отчета, и любое другое толкование неверно", – подчеркивает пресс-служба ЦАХАЛа.