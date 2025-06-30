Арестованы еще трое подозреваемых в работе на иранскую разведку

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) сообщают об аресте еще троих граждан Израиля, подозреваемых в выполнении заданий для иранской разведки.

Задержаны: 33-летний Марк Моргейн, проживающий в Иорданской долине, 18-летний Йони Сегал и 20-летний Нахорай Омри Мизрахи из Тверии.

В сообщении полиции сказано, что Моргейн вступил в контакт с представителями Ирана, 15 июня он был арестован (во время 12-дневной войны с Ираном). Ему поручали, в частности, добраться до места, где была спрятана граната, и перевезти ее в другое место. Также он передал иранцам видеозапись, сделанную во время отражения ракетной атаки из Ирана. Эти действия оплачивались.

Сегал и Мизрахи были арестованы в ночь на 15 июня. По данным следствия, они в течение двух месяцев выполняли за деньги задания иранцев: фотографировали торговые центры и сообщали данные об их структуре и охране. Речь, в частности, идет о торговых центрах Grand Mall в Хайфе, Big Fashion в Тверии, "Дизенгофф-центр" в Тель-Авиве, а также о больнице "Ихилов" в Тель-Авиве. Кроме того, есть подозрение, что им было поручено убить израильтянина, личность которого неизвестна, в обмен на сотни тысяч шекелей. Для совершения убийства им было предложено отправиться в другую страну, подготовиться к операции, после этого им должны были назвать цель.

Суд в Петах-Тикве продлил арест подозреваемых до 3 июля.