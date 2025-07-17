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Израиль

Помощник министра строительства уволен после интервью, в котором раскритиковал Нетаниягу

Призыв ультраортодоксов
Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 17 июля 2025 г., 17:57 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 18:02
Помощник министра строительства уволен после интервью, в котором раскритиковал Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

Спустя несколько часов после публикации в газете "Мишпаха" интервью с Моти Бабчиком ("Яадут а-Тора"), в котором он критиковал Биньямина Нетаниягу, он был уволен с поста помощника министра строительства. Сайт "Мако"

пишет, что о своем увольнении Бабчик узнал из СМИ.

Бабчик, являющийся одним из влиятельных людей в партии "Агудат Исраэль", был уволен Хаимом Кацем, который сменил Ицхака Гольдкнопфа на посту министра строительства. После этого он вновь обрушился на Нетаниягу, заявив, что он обманул "своих верных коалиционных партнеров, которые были с "Ликудом" и в горе и радости".

Бабчик заявил, что ультрарелигиозные партии в будущем будут поддерживать только тех, кто умеет быть партнером и будет действовать ради сохранения мира Торы, ценностей иудаизма и традиций.

Моти Бабчик продолжит руководить канцелярией председателя фракции "Яадут а-Тора".

Израиль
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