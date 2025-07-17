В Бат-Яме в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина

На улице Кацнельсон в Бат-Яме в криминальном инциденте тяжело ранен 28-летний мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.