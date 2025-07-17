В Бат-Яме в криминальном инциденте тяжело ранен мужчина
время публикации: 17 июля 2025 г., 22:50 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 22:50
На улице Кацнельсон в Бат-Яме в криминальном инциденте тяжело ранен 28-летний мужчина. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили раненого в больницу "Вольфсон" в Холоне.
Полиция расследует обстоятельства инцидента.
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