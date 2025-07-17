Штаб семей заложников изъявил желание присоединиться к иску против Йонатана Уриха

В четверг, 17 июля, штаб семей заложников обратился к государственному прокурору Амиту Исману и юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара, изъявив желание присоединиться к иску против советника Биньямина Нетаниягу Йонатана Уриха по делу "Катаргейт".

"Действия Уриха представляли конкретную и непосредственную опасность для жизни заложников, которые в тот момент находились в секторе Газы", – говорится в сообщении Штаба. Семьи заложников попросили в этом деле признать их потерпевшими.

Семьи заложников заявляют, что их цель – добиться истины и не допустить в будущем срыва сделок по освобождению заложников.