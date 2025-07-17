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Израиль

Штаб семей заложников изъявил желание присоединиться к иску против Йонатана Уриха

Суд
Катар
время публикации: 17 июля 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 18:16
Штаб семей заложников изъявил желание присоединиться к иску против Йонатана Уриха
Noam Revkin Fenton/Flash90

В четверг, 17 июля, штаб семей заложников обратился к государственному прокурору Амиту Исману и юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара, изъявив желание присоединиться к иску против советника Биньямина Нетаниягу Йонатана Уриха по делу "Катаргейт".

"Действия Уриха представляли конкретную и непосредственную опасность для жизни заложников, которые в тот момент находились в секторе Газы", – говорится в сообщении Штаба. Семьи заложников попросили в этом деле признать их потерпевшими.

Семьи заложников заявляют, что их цель – добиться истины и не допустить в будущем срыва сделок по освобождению заложников.

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