Штаб семей заложников изъявил желание присоединиться к иску против Йонатана Уриха
время публикации: 17 июля 2025 г., 18:16 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 18:16
В четверг, 17 июля, штаб семей заложников обратился к государственному прокурору Амиту Исману и юридическому советнику правительства Гали Баарав-Миара, изъявив желание присоединиться к иску против советника Биньямина Нетаниягу Йонатана Уриха по делу "Катаргейт".
"Действия Уриха представляли конкретную и непосредственную опасность для жизни заложников, которые в тот момент находились в секторе Газы", – говорится в сообщении Штаба. Семьи заложников попросили в этом деле признать их потерпевшими.
Семьи заложников заявляют, что их цель – добиться истины и не допустить в будущем срыва сделок по освобождению заложников.
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